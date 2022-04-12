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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 11:49
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Захарова: ОБСЕ должна объяснить, чем занималась мониторинговая миссия в Донбассе

Ранее Госкомитет обороны ДНР признал деятельность организации неправомерной и обязал наблюдателей до 30 апреля прекратить работу в республике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна объяснить, чем занималась её Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Донбассе с 2014 года.

"Сейчас с соответствующими заявлениями должна выступить эта организация и объясниться, что и в каком формате она делает в данном регионе", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, Госкомитет обороны ДНР признал деятельность ОБСЕ в республике неправомерной. Пребывание представителей этой европейской организации в республике теперь является нежелательным, за исключением некоторых лиц, которые обозначены отдельно. Позже в МИД ДНР сообщили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить работу в республике.

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Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Николь Вербер
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