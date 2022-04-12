Захарова: ОБСЕ должна объяснить, чем занималась мониторинговая миссия в Донбассе

Ранее Госкомитет обороны ДНР признал деятельность организации неправомерной и обязал наблюдателей до 30 апреля прекратить работу в республике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна объяснить, чем занималась её Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Донбассе с 2014 года.