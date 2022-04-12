МИД ДНР: Миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить работу в республике

Ранее деятельность организации признали нежелательной. Данное решение уже доведено до местного персонала.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в Донецкой Народной Республике до 30 апреля. Об этом напомнила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Она объяснила, что правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию республики Россией.

"Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ. На данный момент это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории республики", — сказала Никанорова.