Госкомитет обороны ДНР признал деятельность ОБСЕ в республике неправомерной

Пребывание представителей этой европейской организации теперь является нежелательным, за исключением некоторых лиц, которые обозначены отдельно.

Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики признали неправомерной. Такое решение было принято Государственным комитетом обороны ДНР, говорится в распоряжении органа.

"Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признаётся неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики", — заявил комитет.

Согласно распоряжению, все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля. Пребывание представителей организации в республике объявлено нежелательным, за исключением нескольких лиц, список которых будет формироваться отдельно.