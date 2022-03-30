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Опубликовано 30 марта 2022, 18:52

РФ просит ООН и ОБСЕ принудить Киев к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове

Для спасения жителей требуется принять незамедлительные решения, направленные на стабилизацию гуманитарной обстановки, подчеркнули в военном ведомстве.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия просит ООН, ОБСЕ и МККК о принуждении Киева к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове и других украинских городах.

"Обращаемся к руководителям Организации Объединённых Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населённых пунктах Украины", — сказал Мизинцев.

По его словам, для спасения жителей Харькова требуется принять незамедлительные решения, направленные на стабилизацию гуманитарной обстановки.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что националисты обстреляли из миномётов людей у пунктов выдачи помощи под Харьковом. Как отметили в ведомстве, вооружение было установлено на так называемых бандермобилях. Огонь неонацисты открывали по местам массового скопления мирных жителей.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Николь Вербер
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