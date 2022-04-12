Политолог Кот поддержал высылку миссии ОБСЕ из ДНР и уличил наблюдателей в подыгрывании Киеву
Вместо того чтобы двигать регион к миру и объединять людей, они участвуют в разжигании ненависти и розни, отметил эксперт.
Журналист и политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот в беседе с Лайфом напомнил, как ОБСЕ, прекращающая специальную мониторинговую миссию в ДНР 30 апреля, "ведёт себя все эти годы".
По его словам, когда люди Донбасса, особенно чиновники такого уровня, как министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, заявляют о недоверии к наблюдателям от ОБСЕ, это значит, что действительно за все восемь лет собрано немалое количество фактов саботирования ими своей миссии и даже работы на украинскую сторону.
"Разве мы с вами не знаем, сколько раз все эти наблюдатели вдруг слепли и глохли перед тем, как украинские нацисты обстреливали и уничтожали города. Разве мы с вами не видим, как они ведут себя все эти годы. Как вместо того, чтобы действительно двигать край к миру, людей объединять и умиротворять, они участвуют в разжигании этой ненависти и розни, явно подыгрывая Западу, подыгрывая Украине в этом конфликте", — отметил Кот.
Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что с нацистской свастикой "бегают именно украинцы", а с идеями о сверхчеловеке и высших расах "носится именно Европа", в то время как обычные люди вынуждены в очередной раз "противостоять всей это нечисти". При этом журналист выразил сожаление, что ОБСЕ, которая как раз должна предотвращать подобного рода действия со стороны Запада, является их участником.
Как уже писал Лайф, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в Донецкой Народной Республике до 30 апреля. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова объяснила, что правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию республики Россией.
ТАСС / Эрик Романенко