Вместо того чтобы двигать регион к миру и объединять людей, они участвуют в разжигании ненависти и розни, отметил эксперт.

Журналист и политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот в беседе с Лайфом напомнил, как ОБСЕ, прекращающая специальную мониторинговую миссию в ДНР 30 апреля, "ведёт себя все эти годы".

По его словам, когда люди Донбасса, особенно чиновники такого уровня, как министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, заявляют о недоверии к наблюдателям от ОБСЕ, это значит, что действительно за все восемь лет собрано немалое количество фактов саботирования ими своей миссии и даже работы на украинскую сторону.

"Разве мы с вами не знаем, сколько раз все эти наблюдатели вдруг слепли и глохли перед тем, как украинские нацисты обстреливали и уничтожали города. Разве мы с вами не видим, как они ведут себя все эти годы. Как вместо того, чтобы действительно двигать край к миру, людей объединять и умиротворять, они участвуют в разжигании этой ненависти и розни, явно подыгрывая Западу, подыгрывая Украине в этом конфликте", — отметил Кот.

Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что с нацистской свастикой "бегают именно украинцы", а с идеями о сверхчеловеке и высших расах "носится именно Европа", в то время как обычные люди вынуждены в очередной раз "противостоять всей это нечисти". При этом журналист выразил сожаление, что ОБСЕ, которая как раз должна предотвращать подобного рода действия со стороны Запада, является их участником.