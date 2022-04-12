"Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай своё"

Инициативу партии уже поддержал Минпромторг. Ведомство предоставит наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков.

"Единая Россия" запустила проект по импортозамещению под названием "Выбирай своё", главными задачами которого являются: сохранение рабочих мест в стране, удовлетворение спроса и обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

"В режиме санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость", — приводятся слова Сидякина на сайте "Единой России".

Работа проекта будет идти по 20 направлениям, причём этот список в будущем может быть расширен. Сейчас в него, в частности, входят: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный и воздушный транспорт, сельское хозяйство. В рамках проекта планируется запустить сертификацию для производств, которые находятся в дружественных России странах: Иране, Турции и Китае. Это поможет избежать дефицита товаров в случае нарушения поставок из недружественных государств.

Инициативу партии уже поддержал Минпромторг. Ведомство предоставит наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Благодаря им процесс заключения новых контрактов и выстраивания производственных и логистических цепочек будет проходить быстрее.