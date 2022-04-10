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Что известно о новейших дронах-камикадзе Switchblade, которые США отправляют на Украину

Оглавление
Что такое барражирующие снаряды и зачем они нужны на Украине
Боевое применение Switchblade в Афганистане
БПЛА "Ланцет" против IAI Harop
Что сейчас происходит на Украине и есть ли там ПВО?

Это оружие считается современным, но Россия давно и успешно испытала собственные БПЛА такого типа.

Опубликовано 9 апреля 2022, 21:40
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Обложка © AeroVironment

Обложка © AeroVironment

Что такое барражирующие снаряды и зачем они нужны на Украине

Разговоры о поставке Украине барражирующих боеприпасов велись ещё в середине марта, об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе. О передаче Украине партии барражирующих боеприпасов Switchblade 600 говорилось и ранее, а теперь, видимо, в Пентагоне окончательно созрело решение об отправке дронов для ВСУ. Также Вашингтон планирует отправить Украине боеприпасы для гаубиц и миномётов советского образца, другие виды вооружений и предоставить услуги спутниковой съёмки, полевое оборудование, медикаменты. Но шумиха сейчас сосредоточена именно вокруг дронов-камикадзе Switchblade 600.

Дроны-камикадзе, или барражирующие боеприпасы (БП), — это беспилотники с интегрированной боевой частью. Первые версии запускались вручную, как бумажный самолётик, а потом с помощью системы навигации направлялись в искомую точку, в которую пикировали, уничтожая объект. Ударная мощность первых дронов-камикадзе была сопоставимой с боевой гранатой. Сегодня барражирующие снаряды способны наносить серьёзный урон силам противника.

Switchblade. Фото © AeroVironment

Switchblade. Фото © AeroVironment

Switchblade 600 запускается миномётным способом: отстреливается в воздух, набирает нужную скорость, расправляет крылья, запускает мотор — и смертоносная машина, управляемая оператором, следует в нужное место. По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, беспилотник оснащается достаточно крупными для летательных аппаратов боеприпасами, а лётных возможностей достаточно, чтобы обнаруживать технику на значительном удалении.

Взлётный вес порядка 100 килограммов. Машина может находиться в воздухе около 40 минут. Дальность полёта — порядка 140–180 километров, а высота полёта от 150 метров до 4,5 километра

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

Взлётный вес порядка 100 килограммов. Машина может находиться в воздухе около 40 минут. Дальность полёта — порядка 140–180 километров, а высота полёта от 150 метров до 4,5 километра
Взлётный вес порядка 100 килограммов. Машина может находиться в воздухе около 40 минут. Дальность полёта — порядка 140–180 километров, а высота полёта от 150 метров до 4,5 километра
Почему западное оружие на Украине оказалось бесполезным
Почему западное оружие на Украине оказалось бесполезным

Боевое применение Switchblade в Афганистане

В 2015 году Пентагон специально выделил на разработку Switchblade 10 млн долларов с целью получить оружие, обеспечивающее "высокоточную защиту войск с минимальными потерями". Первый Switchblade весил всего 1,5 кг, но в дальнейшем прибавил в весе за счёт увеличения боевой части. Позднее появилась модель Switchblade 300 — в отличие от базовых версий БПЛА новый аппарат мог находиться в воздухе до 40 минут и летал со скоростью 60 км/ч. Но военным хотелось дрон, способный уничтожать бронированную технику. В 2018 году разработчик оружия — компания AeroVironment Inc. — получила ещё 70 млн долларов, и в октябре 2020-го Switchblade был готов. Недавно стало известно, что США использовали усиленный "перочинный нож" в Афганистане. Есть ли что-то подобное в других странах?

Почему украинская ПВО "сложилась" за несколько часов после начала "Операции Z"
Почему украинская ПВО "сложилась" за несколько часов после начала "Операции Z"

БПЛА "Ланцет" против IAI Harop

Израиль, один из лидеров на рынке боевых дронов, — пионер в области самонаводящихся беспилотников. В середине 80-х Israel Aerospace Industries разработал первый дрон-камикадзе. Это позволило сберечь боевые самолёты, выполнявшие подобные задачи. Затем последовало несколько поколений барражирующих боеприпасов. И, наконец, в 2009 году на выставке Aero-India был представлен IAI Harop. Впервые был применён в вооружённых столкновениях 1–4 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе. Активно использовался азербайджанской стороной в ходе Второй карабахской войны. Масса дрона — 135 кг, время полёта — шесть часов, летит он со скоростью 185 км/ч, несёт на себе 23-килограммовую боевую часть.

ZALA-Ланцет. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

ZALA-Ланцет. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Не отстаёт от тенденции и Россия. Боевой беспилотник "Ланцет" разработан компанией Zala Aero, входящей в состав концерна "Калашников". Модификации "Ланцет-1" и "Ланцет-3" были презентованы на форуме "Армия-2019". Взлётный вес "Ланцета-1" — 5 кг, оснащён осколочно-фугасной боевой частью. Летает со скоростью до 110 км/ч, может оставаться в воздухе до 30 минут, дальность действия — до 40 км. "Ланцет-3" весит 12 кг, оснащён трёхкилограммовым боезарядом, держится в воздухе до 40 минут, превосходит "Ланцет-1" и по остальным характеристикам. "Ланцеты" оснащены многокомпонентной системой наведения с тремя режимами работы — по оптике (днём и ночью), по координатам и в комбинированном варианте.

Также в ББ "Ланцет" встроены модули разведки, навигации и связи. "Ланцеты" легче мировых аналогов за счёт использования в конструкции пластика и композитов. Ещё одно преимущество перед иностранными аналогами — может работать без спутниковой навигации. Таким образом, пусть Россия и не первая придумала дроны-камикадзе, она держится на равных с лидерами в данной области. БПЛА этого типа Россия активно использовала в Сирии, и результаты более чем впечатляющие.

Также дроны-камикадзе разрабатывает и производит турецкая Alpagu, КНР продаёт на экспорт беспилотники WS-43 и другие барражирующие боеприпасы. В 2020 году Украина презентовала свой дрон ST-35 "Гром", но он так и не был принят на вооружение.

МО РФ: Российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников
МО РФ: Российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников

Что сейчас происходит на Украине и есть ли там ПВО?

Switchblade. Фото © AeroVironment

Switchblade. Фото © AeroVironment

Даже если Украина получит дроны-камикадзе, то, по словам военного эксперта Константина Сивкова, о каком-то переломном моменте в ходе спецоперации говорить даже гипотетически нельзя.

Switchblade 600, какой бы манёвренный он ни был, легко может быть обнаружен и уничтожен ПВО. Так что он не представляет серьёзной опасности для Российской армии

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

Switchblade 600, какой бы манёвренный он ни был, легко может быть обнаружен и уничтожен ПВО. Так что он не представляет серьёзной опасности для Российской армии
Switchblade 600, какой бы манёвренный он ни был, легко может быть обнаружен и уничтожен ПВО. Так что он не представляет серьёзной опасности для Российской армии

По словам эксперта, Switchblade 600 может быть эффективен только в том случае, если он применяется против армии, у которой нет мощной системы ПВО. В этих условиях, конечно, за счёт мощной боевой части и точности попадания он может обеспечить преимущество. Но украинская ПВО сложилась в первые часы спецоперации, у России же с противовоздушной обороной всё в порядке. Можно долго перечислять, сколько беспилотников было уничтожено нашими силами. Только за 4 апреля Российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ. Всего, как было сказано на брифинге Минобороны РФ 5 апреля, с начала спецоперации на Украине уничтожено 125 самолётов, 91 вертолёт, 398 БПЛА. Украинские боевики могут стрелять по мирному населению из "Точек-У" и "Градов", но противостоять Российской армии не в силах. Что будут делать ВСУ, когда получат заветные дроны-камикадзе?

Тут есть нюансы — нужно уметь управлять ими, нужна подготовка, есть ли она у украинцев — вопрос. Успеют ли они научиться ими пользоваться? И главное — успеют ли их получить. 10 штук никакой погоды не сделают. Потому что куда более серьёзное оружие "Джавелин", поставленное им в количестве нескольких тысяч, пока серьёзного влияния на исход боевых действий не оказало. Чтобы они оказали влияние, нужно было бы говорить о поставке хотя бы 500 штук. Тогда они могли бы повлиять, создать проблему

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

Тут есть нюансы — нужно уметь управлять ими, нужна подготовка, есть ли она у украинцев — вопрос. Успеют ли они научиться ими пользоваться? И главное — успеют ли их получить. 10 штук никакой погоды не сделают. Потому что куда более серьёзное оружие "Джавелин", поставленное им в количестве нескольких тысяч, пока серьёзного влияния на исход боевых действий не оказало. Чтобы они оказали влияние, нужно было бы говорить о поставке хотя бы 500 штук. Тогда они могли бы повлиять, создать проблему
Тут есть нюансы — нужно уметь управлять ими, нужна подготовка, есть ли она у украинцев — вопрос. Успеют ли они научиться ими пользоваться? И главное — успеют ли их получить. 10 штук никакой погоды не сделают. Потому что куда более серьёзное оружие "Джавелин", поставленное им в количестве нескольких тысяч, пока серьёзного влияния на исход боевых действий не оказало. Чтобы они оказали влияние, нужно было бы говорить о поставке хотя бы 500 штук. Тогда они могли бы повлиять, создать проблему

По словам эксперта, военный и технологический перевес всегда был на стороне России, и сейчас это ещё очевиднее. Новое вооружение сможет разве что продлить агонию ВСУ, да и то недолго, крайне локально и с непонятным эффектом. Эксперты отмечают, что, скорее всего, дроны-камикадзе ждёт судьба Bayraktar TB2, который когда-то считался супербеспилотником, но против Российской армии оказался бессилен.

Почему "Джавелин" не пробил российский танк на Украине
Почему "Джавелин" не пробил российский танк на Украине
https://static.life.ru/publications/2022/4/6/750116339029.7849.jpeg

Фото © AeroVironment

Помогут ли Украине американские дроны-камикадзе?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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