Что известно о новейших дронах-камикадзе Switchblade, которые США отправляют на Украину Оглавление Что такое барражирующие снаряды и зачем они нужны на Украине Боевое применение Switchblade в Афганистане БПЛА "Ланцет" против IAI Harop Что сейчас происходит на Украине и есть ли там ПВО? Это оружие считается современным, но Россия давно и успешно испытала собственные БПЛА такого типа. 38621 38621 Обложка © AeroVironment

Что такое барражирующие снаряды и зачем они нужны на Украине

Разговоры о поставке Украине барражирующих боеприпасов велись ещё в середине марта, об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе. О передаче Украине партии барражирующих боеприпасов Switchblade 600 говорилось и ранее, а теперь, видимо, в Пентагоне окончательно созрело решение об отправке дронов для ВСУ. Также Вашингтон планирует отправить Украине боеприпасы для гаубиц и миномётов советского образца, другие виды вооружений и предоставить услуги спутниковой съёмки, полевое оборудование, медикаменты. Но шумиха сейчас сосредоточена именно вокруг дронов-камикадзе Switchblade 600.

Дроны-камикадзе, или барражирующие боеприпасы (БП), — это беспилотники с интегрированной боевой частью. Первые версии запускались вручную, как бумажный самолётик, а потом с помощью системы навигации направлялись в искомую точку, в которую пикировали, уничтожая объект. Ударная мощность первых дронов-камикадзе была сопоставимой с боевой гранатой. Сегодня барражирующие снаряды способны наносить серьёзный урон силам противника.

Switchblade. Фото © AeroVironment

Switchblade 600 запускается миномётным способом: отстреливается в воздух, набирает нужную скорость, расправляет крылья, запускает мотор — и смертоносная машина, управляемая оператором, следует в нужное место. По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, беспилотник оснащается достаточно крупными для летательных аппаратов боеприпасами, а лётных возможностей достаточно, чтобы обнаруживать технику на значительном удалении.

Взлётный вес порядка 100 килограммов. Машина может находиться в воздухе около 40 минут. Дальность полёта — порядка 140–180 километров, а высота полёта от 150 метров до 4,5 километра Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Боевое применение Switchblade в Афганистане

В 2015 году Пентагон специально выделил на разработку Switchblade 10 млн долларов с целью получить оружие, обеспечивающее "высокоточную защиту войск с минимальными потерями". Первый Switchblade весил всего 1,5 кг, но в дальнейшем прибавил в весе за счёт увеличения боевой части. Позднее появилась модель Switchblade 300 — в отличие от базовых версий БПЛА новый аппарат мог находиться в воздухе до 40 минут и летал со скоростью 60 км/ч. Но военным хотелось дрон, способный уничтожать бронированную технику. В 2018 году разработчик оружия — компания AeroVironment Inc. — получила ещё 70 млн долларов, и в октябре 2020-го Switchblade был готов. Недавно стало известно, что США использовали усиленный "перочинный нож" в Афганистане. Есть ли что-то подобное в других странах?

БПЛА "Ланцет" против IAI Harop

Израиль, один из лидеров на рынке боевых дронов, — пионер в области самонаводящихся беспилотников. В середине 80-х Israel Aerospace Industries разработал первый дрон-камикадзе. Это позволило сберечь боевые самолёты, выполнявшие подобные задачи. Затем последовало несколько поколений барражирующих боеприпасов. И, наконец, в 2009 году на выставке Aero-India был представлен IAI Harop. Впервые был применён в вооружённых столкновениях 1–4 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе. Активно использовался азербайджанской стороной в ходе Второй карабахской войны. Масса дрона — 135 кг, время полёта — шесть часов, летит он со скоростью 185 км/ч, несёт на себе 23-килограммовую боевую часть.

ZALA-Ланцет. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Не отстаёт от тенденции и Россия. Боевой беспилотник "Ланцет" разработан компанией Zala Aero, входящей в состав концерна "Калашников". Модификации "Ланцет-1" и "Ланцет-3" были презентованы на форуме "Армия-2019". Взлётный вес "Ланцета-1" — 5 кг, оснащён осколочно-фугасной боевой частью. Летает со скоростью до 110 км/ч, может оставаться в воздухе до 30 минут, дальность действия — до 40 км. "Ланцет-3" весит 12 кг, оснащён трёхкилограммовым боезарядом, держится в воздухе до 40 минут, превосходит "Ланцет-1" и по остальным характеристикам. "Ланцеты" оснащены многокомпонентной системой наведения с тремя режимами работы — по оптике (днём и ночью), по координатам и в комбинированном варианте.

Также в ББ "Ланцет" встроены модули разведки, навигации и связи. "Ланцеты" легче мировых аналогов за счёт использования в конструкции пластика и композитов. Ещё одно преимущество перед иностранными аналогами — может работать без спутниковой навигации. Таким образом, пусть Россия и не первая придумала дроны-камикадзе, она держится на равных с лидерами в данной области. БПЛА этого типа Россия активно использовала в Сирии, и результаты более чем впечатляющие.

Также дроны-камикадзе разрабатывает и производит турецкая Alpagu, КНР продаёт на экспорт беспилотники WS-43 и другие барражирующие боеприпасы. В 2020 году Украина презентовала свой дрон ST-35 "Гром", но он так и не был принят на вооружение.

Что сейчас происходит на Украине и есть ли там ПВО?

Switchblade. Фото © AeroVironment

Даже если Украина получит дроны-камикадзе, то, по словам военного эксперта Константина Сивкова, о каком-то переломном моменте в ходе спецоперации говорить даже гипотетически нельзя.

Switchblade 600, какой бы манёвренный он ни был, легко может быть обнаружен и уничтожен ПВО. Так что он не представляет серьёзной опасности для Российской армии Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

По словам эксперта, Switchblade 600 может быть эффективен только в том случае, если он применяется против армии, у которой нет мощной системы ПВО. В этих условиях, конечно, за счёт мощной боевой части и точности попадания он может обеспечить преимущество. Но украинская ПВО сложилась в первые часы спецоперации , у России же с противовоздушной обороной всё в порядке. Можно долго перечислять, сколько беспилотников было уничтожено нашими силами. Только за 4 апреля Российские ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ . Всего, как было сказано на брифинге Минобороны РФ 5 апреля, с начала спецоперации на Украине уничтожено 125 самолётов, 91 вертолёт, 398 БПЛА. Украинские боевики могут стрелять по мирному населению из "Точек-У" и "Градов", но противостоять Российской армии не в силах. Что будут делать ВСУ, когда получат заветные дроны-камикадзе?

Тут есть нюансы — нужно уметь управлять ими, нужна подготовка, есть ли она у украинцев — вопрос. Успеют ли они научиться ими пользоваться? И главное — успеют ли их получить. 10 штук никакой погоды не сделают. Потому что куда более серьёзное оружие "Джавелин", поставленное им в количестве нескольких тысяч, пока серьёзного влияния на исход боевых действий не оказало. Чтобы они оказали влияние, нужно было бы говорить о поставке хотя бы 500 штук. Тогда они могли бы повлиять, создать проблему Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

По словам эксперта, военный и технологический перевес всегда был на стороне России, и сейчас это ещё очевиднее. Новое вооружение сможет разве что продлить агонию ВСУ, да и то недолго, крайне локально и с непонятным эффектом. Эксперты отмечают, что, скорее всего, дроны-камикадзе ждёт судьба Bayraktar TB2, который когда-то считался супербеспилотником, но против Российской армии оказался бессилен.

Фото © AeroVironment Помогут ли Украине американские дроны-камикадзе? 0 Помогут Не помогут Их не успеют доставить

Авторы Евгений Жуков