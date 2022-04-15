СК завёл уголовное дело из-за фейков о ВС России после провокации в Буче
Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Согласно данным Минобороны РФ, опубликованные киевским режимом материалы о событиях в этом городе не соответствуют действительности.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за фейки о российских военных после провокации Киева в городе Буче. Об этом говорится в статье председателя ведомства Александра Бастрыкина в журнале "Zаписки следователя".
"СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)", — указано в материале.
Ранее Лайф сообщал, что Быстрыкин поручил проверить высказывания Владимира Зеленского о "войне" с Россией. Речь идёт о словах украинского лидера о заблаговременной подготовке Киева к вооружённому конфликту с РФ и достижении договорённостей с союзниками об оказании финансовой помощи и поставках оружия.
Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto