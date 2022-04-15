СК завёл уголовное дело из-за фейков о ВС России после провокации в Буче

Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Согласно данным Минобороны РФ, опубликованные киевским режимом материалы о событиях в этом городе не соответствуют действительности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за фейки о российских военных после провокации Киева в городе Буче. Об этом говорится в статье председателя ведомства Александра Бастрыкина в журнале "Zаписки следователя".

"СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)", — указано в материале.