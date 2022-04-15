ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 17:33
3311

Жительница ЛНР рассказала, как к ней в спальню упала украинская мина

Из-за постоянных атак семья Валентины была вынуждена эвакуироваться в местную больницу, где работал отец семейства. Вскоре на фоне происходящего у мужчины случился инсульт — и он скончался.

Жительница посёлка Кряковка рассказала, как чудом осталась жива после обстрелов ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Жительница посёлка Кряковка, который освободили военные Народной милиции ЛНР, рассказала об обстрелах ВСУ. Валентина считает настоящим чудом то, что она вообще осталась жива, сообщает SHOT.

"Падает мина в спальню. Меня муж толкает на пол, накрывает собой. То, что мы пережили, — это был ад. Можете себе представить, что возле дома легло 15 мин? Я читала молитвы, понимаете. Я только плакала и молилась, потому что думала, что это уже всё, конец", — вспоминает женщина.

Беженка из Мариуполя — о "тактике" ВСУ: Ставили пушки во дворе, стреляли по людям
Беженка из Мариуполя — о "тактике" ВСУ: Ставили пушки во дворе, стреляли по людям

Из-за постоянных атак семья Валентины была вынуждена временно эвакуироваться в местную больницу, где работал отец семейства. Вскоре на фоне происходящего у мужчины случился инсульт — и он скончался. Женщина призналась, что сейчас держится из последних сил.

Ранее Лайф сообщал, что националисты обстреляли машину с ребёнком при попытке семьи покинуть Мариуполь. В легковушке находилось девять человек. Одна из пуль пробила плечо восьмилетнего мальчика насквозь. Последствия ранения могут остаться на всю жизнь.

BannerImage

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar