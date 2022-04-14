Националисты обстреляли машину с ребёнком при попытке семьи покинуть Мариуполь

В легковушке находилось девять человек. Одна из пуль пробила плечо ребёнка насквозь. Последствия ранения могут остаться на всю жизнь.

Раненный при эвакуации из Мариуполя восьмилетний Виталик рассказывает, как это случилось. Видео © Telegram / SHOT

Националисты в Мариуполе на Украине обстреляли автомобиль, на котором из города выезжали мирные жители. Среди них был восьмилетний мальчик по имени Виталий. По словам его бабушки, военные преступники целились в середину машины, одна из пуль попала мальчику в плечо.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мальчика прооперировали. Угрозы его жизни нет, однако медики рассказали, что рука больше расти не будет.

"Врачи сказали, что ручка больше не будет расти. Задета шейка плечевого сустава. Сожжена", — говорит сквозь слёзы бабушка Виталика.

По факту сообщения телеграм-канала SHOT председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения ребёнка.

"А.И. Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому преступлению лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении СК РФ.

Бастрыкин также поручил подразделению медицинского обслуживания ведомства обеспечить перевозку мальчика в Москву. Сейчас он проходит реабилитацию в Донецке, но может быть направлен в клинику доктора Рошаля.