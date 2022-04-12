Военные ДНР вывезли из-под обстрелов ВСУ в Никольском женщину на 9-м месяце беременности

После эвакуации она родила. Сейчас новорождённая малышка и её мама в безопасности. Но старший сын с бабушкой остаются в посёлке.

Марина рассказывает, как военные ДНР эвакуировали её из Никольского в Донецк. Видео © Telegram / SHOT

Военные ДНР эвакуировали из посёлка Никольского в Донецк женщину, которая на 36-й неделе беременности пряталась с семьёй в подвале от непрекращающихся обстрелов ВСУ. На публикуемом SHOT видео Марина рассказывает о пережитом.

"У меня был срок 36 недель. Всё вокруг разбито, негде было рожать. Началось всё 12 марта. Начали сильно стрелять. Мы побежали с семьёй в подвал. Было очень страшно!" — вспоминает она.

В Донецке Марина родила девочку и назвала Мирославой. В городе они с мужем сняли квартиру. Но мать переживает: в Никольском остались родственники и её маленький сын, о котором сейчас заботится бабушка. Когда дочка окрепнет, молодая мама планирует вернуться в село, чтобы забрать мальчика к себе.