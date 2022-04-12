Путин: Нет никаких сомнений, что цели операции на Украине будут достигнуты

Он напомнил, что Россия вынуждена была прийти на помощь народу Донбасса, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения.

Нет никаких сомнений, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, а задачи — выполнены. Об этом во время общения с сотрудниками космодрома Восточный в Амурской области заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет никаких сомнений [что цели будут достигнуты]. Цели поставлены, они благородные. Главная цель — помощь людям в Донбассе", — подчеркнул президент, отвечая на слова поддержки работников космодрома.

Путин напомнил, что РФ была вынуждена прийти на помощь народу Донбасса, так как киевские власти отказались выполнять Минские соглашения.