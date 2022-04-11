Пушилин заявил, что число убитых ВСУ мирных жителей Мариуполя превышает пять тысяч

По словам руководителя ДНР, оно является скромным обозначением реального количества погибших.

Число жертв среди мирного населения Мариуполя от ударов украинских военных превышает пять тысяч, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе общения с иностранными СМИ в Донецке.

"Говорить о том, что это пять тысяч или нет, — это очень скромное обозначение реального количества жертв", — отметил он.