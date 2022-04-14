Депутат Разворотнева предложила оплачивать малоимущим замену газовых плит

Она полагает, что средства на такие субсидии могут выделять региональные бюджеты. Если же там денег не найдётся, можно рассмотреть вопрос о выделении необходимых сумм из федерального бюджета.

В Госдуме России предложили рассмотреть возможность компенсации малоимущим сумм, необходимых на замену неисправного газового оборудования. С такой инициативой выступила заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Соответствующее письмо она направила на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Как пишет газета "Известия", депутат считает, что средства на субсидии могут выделять региональные бюджеты. Если же такой возможности нет, следует рассмотреть вариант предоставления денег из федерального бюджета.

"Либо можно устанавливать газоанализаторы за счёт тарифов — платы за газ, без её увеличения. Тогда обязанность по осмотру оборудования и монтаж таких приборов следует передать ресурсоснабжающим организациям. Массовая установка газоанализаторов должна стать первым шагом в борьбе с авариями", — отметила Светлана Разворотнева.

Как подсчитали специалисты, на субсидии для замены неисправного оборудования для малоимущих может потребоваться около 35 млрд рублей. Независимый эксперт по ЖКХ Павел Склянчук полагает, что такое финансирование можно растянуть на пять лет — по 7 млрд рублей в год.