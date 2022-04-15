Беженка из Мариуполя — о "тактике" ВСУ: Ставили пушки во дворе, стреляли по людям

София больше месяца провела под обстрелами, а когда она попыталась наконец-то вырваться, то наткнулась на машину с буквой Z. Российские военные помогли девушке эвакуироваться в ДНР.

Беженка из Мариуполя рассказала о "тактике" украинских военных во время боевых действий в городе. Видео © Telegram / SHOT

Беженка из Мариуполя рассказала, какую "тактику" используют украинские войска во время ведения боевых действий. Так, по словам Софии, военные фактически прятались как раз за теми, кого они должны защищать, — то есть за детьми, женщинами, мирными жителями, сообщает SHOT.

"Ставили какие-то пушки во дворе домов и у нас на крыше дома. Они занимали роддом, там якобы был Красный Крест, но его там не было. <...> Люди рассказывали, как украинский танк стрелял по людям на колодце", — пояснила девушка.

София больше месяца провела под обстрелами, потому что её не выпускали из Мариуполя. И когда наконец-то она попыталась вырваться из города, то наткнулась на машину с буквой Z. Российские военные помогли девушке эвакуироваться в ДНР.

"На заправке по дороге в Безыменное нас угостили хлебом. Это самый вкусный хлеб в моей жизни", — добавила София.