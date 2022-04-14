Стало известно о ликвидации в Мариуполе замкомандира "Азова"
Сообщается, что старший лейтенант Виталий Грицаенко имел прозвище Гоголь. Другие подробности не приводятся.
Заместитель командира украинского нацистского батальона "Азов" ликвидирован в Мариуполе. Об этом сообщает Readovka в телеграм-канале со ссылкой на военных корреспондентов.
"В Мариуполе ликвидирован заместитель командира неонацистского формирования "Азов", — указывается в сообщении.
По данным телеграм-канала, старший лейтенант Виталий Грицаенко имел прозвище Гоголь. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.
Ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении порта Мариуполя от боевиков "Азова". Оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.
t.me / readovkanews