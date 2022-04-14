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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 08:58
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Стало известно о ликвидации в Мариуполе замкомандира "Азова"

Сообщается, что старший лейтенант Виталий Грицаенко имел прозвище Гоголь. Другие подробности не приводятся.

Заместитель командира украинского нацистского батальона "Азов" ликвидирован в Мариуполе. Об этом сообщает Readovka в телеграм-канале со ссылкой на военных корреспондентов.

"В Мариуполе ликвидирован заместитель командира неонацистского формирования "Азов", — указывается в сообщении.

По данным телеграм-канала, старший лейтенант Виталий Грицаенко имел прозвище Гоголь. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

МО РФ: За ночь в Мариуполе сдались ещё 134 украинских военных
МО РФ: За ночь в Мариуполе сдались ещё 134 украинских военных

Ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении порта Мариуполя от боевиков "Азова". Оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

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t.me / readovkanews

Евгения Колесникова
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