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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 07:52
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МО РФ: За ночь в Мариуполе сдались ещё 134 украинских военных

Ранее в ведомстве заявили, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ и "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

За ночь в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались ещё 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров", — добавил он.

Кроме того, с начала спецоперации и на данный момент ВС РФ уничтожили 131 украинский самолёт, 104 вертолёта, 245 ЗРК, 448 беспилотников, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 2088 единиц военной автотехники.

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Накануне Минобороны РФ заявило о полном освобождении морского торгового порта Мариуполя от боевиков украинского батальона "Азов". Все заложники, которых удерживали нацисты, освобождены. Оставшиеся в городе подразделения ВСУ и "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения. А 13 апреля стало известно, что в Мариуполе в плен сдалось 1026 военнослужащих Украины.

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t.me / SHOT

Александра Вишнякова
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