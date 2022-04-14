МО РФ: За ночь в Мариуполе сдались ещё 134 украинских военных

Ранее в ведомстве заявили, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ и "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

За ночь в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались ещё 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров", — добавил он.

Кроме того, с начала спецоперации и на данный момент ВС РФ уничтожили 131 украинский самолёт, 104 вертолёта, 245 ЗРК, 448 беспилотников, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 2088 единиц военной автотехники.