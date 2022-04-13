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Опубликовано 13 апреля 2022, 16:50
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МВД ДНР опубликовало видео неудачной попытки прорыва бойцов ВСУ из Мариуполя

На кадрах показана съёмка с беспилотника, который запечатлел атаку на колонну украинских военных. Автомобили попали под обстрел артиллерии, после чего бойцы покинули транспорт и скрылись в постройке.

Попытка прорыва из Мариуполя бойцов ВСУ. Видео © МВД ДНР

МВД Донецкой Народной Республики опубликовало видео с взятыми в плен 42 военнослужащими 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые пытались выйти из окружения в Мариуполе, а также с самой попыткой прорыва.

На кадрах показаны съёмки с беспилотника, который запечатлел атаку на колонну украинских военных. Автомобили попали под обстрел артиллерии, после чего выжившие бойцы были вынуждены покинуть транспортные средства и скрыться в близлежащем здании. После штурма и взятия бойцов в плен были проведены разговоры с некоторыми военнослужащими из бригады.

"Прорыв был абсолютно неподготовленный, спонтанный и бессмысленный, <...> бестолковый как минимум — два или три кольца было вокруг нас. Это просто послали нас на смерть, почти весь батальон полёг. Мы просто чудом здесь выжили", — рассказал Денис, служащий водителем-заправщиком.

Украинские военные отмечают, что руководство ничего не продумало, у батальона просто заканчивались припасы и им было необходимо попробовать совершить прорыв.

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Ранее военкор Сладков показал кадры, как украинские морпехи сдавались в плен в Мариуполе. По его словам, 12 часов подряд, находясь на нейтральной территории, они принимали группы сдающихся военнослужащих Незалежной.

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Скрин из видео МВД ДНР

Григорий Воронцов
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