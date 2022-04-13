Профайлер Крутилин назвал искренними слёзы солдата ВСУ, увидевшего расправу над военными РФ

При этом сомнения у эксперта вызвали слова военнопленного о том, что россияне и украинцы являются братьями. Специалист не исключает, что подобное заявление могло возникнуть попросту из-за стресса.

Слёзы украинского военнопленного, который увидел кадры с жестокими пытками раненых российских военнослужащих, можно считать искренними, так как у здорового человека данный ролик не может не вызвать подобных эмоций. Об этом рассказал профайлер-верификатор Алексей Крутилин, который изучил по просьбе Лайфа видеозапись с бойцами ВСУ.

"Видео — заретушированное с пытками, стрельбами, перерезанным горлом, у здорового психологически человека это вызовет определённые эмоции. И эти эмоции у него искренние. Важен и контекст, они военнопленные, которые обязаны понести определённое наказание, в частности и трибунал", — отметил собеседник Лайфа.

При этом сомнения у эксперта вызвали слова военнослужащего ВСУ о том, что россияне и украинцы являются братским народом. Всё дело в том, что на Украине довольно эффективно работает психологическая служба, которая настраивает бойцов против русских. Поэтому Крутилин не исключает, что подобное заявление солдат сделал из-за фактора стресса.

"Естественно, нормальному человеку не будет комфортно находиться в плену, быть под стражей, находиться в наручниках, поэтому и фактор стресса здесь тоже присутствует", — заключил специалист.