СКР возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военных на Украине
Сейчас при содействии Луганской и Донецкой народных республик проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела по факту пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"После завершения боевых действий обнаружены тела четырёх убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни", — говорится в сообщении.
В СК заявили, что эти факты свидетельствуют о нарушении Киевом требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В ведомстве добавили, что с участием специалистов было выполнено дактилоскопирование тел, а также назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Помимо этого, были допрошены лица, которые доставили тела погибших в медицинские учреждения. Сейчас при содействии ЛДНР проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению этих преступлений.
Ранее Лайф рассказывал, что СКР возбудил уголовное дело против командира Грузинского легиона Мамуки. Согласно версии следствия, Мамулашвили вовлёк в качестве наёмников в боевые действия против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ не менее 24 соотечественников.
ТАСС / Щербак Александр