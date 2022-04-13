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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 08:41
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СКР возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военных на Украине

Сейчас при содействии Луганской и Донецкой народных республик проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела по факту пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После завершения боевых действий обнаружены тела четырёх убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни", — говорится в сообщении.

В СК заявили, что эти факты свидетельствуют о нарушении Киевом требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В ведомстве добавили, что с участием специалистов было выполнено дактилоскопирование тел, а также назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Помимо этого, были допрошены лица, которые доставили тела погибших в медицинские учреждения. Сейчас при содействии ЛДНР проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению этих преступлений.

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Ранее Лайф рассказывал, что СКР возбудил уголовное дело против командира Грузинского легиона Мамуки. Согласно версии следствия, Мамулашвили вовлёк в качестве наёмников в боевые действия против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ не менее 24 соотечественников.

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ТАСС / Щербак Александр

Григорий Воронцов
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