Омбудсмен ДНР Морозова: Виновные в пытках пленных военнослужащих будут наказаны

По её словам, в соцсетях есть множество доказательств того, как украинские националисты издеваются над людьми.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что все факты пыток украинскими националистами пленных военнослужащих будут расследованы, а виновные понесут наказание. Об этом она сообщила в беседе с РИА "Новости".

"Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются. Как их пытают. Как в них стреляют. Это недопустимо. И, соответственно, наших людей нужно в срочном порядке вернуть домой", — отметила Морозова.

По её словам, одним из доказательств военных преступлений ВСУ станут видеозаписи пыток и расстрелов, которые снимают и выкладывают в Сеть сами украинские солдаты. Благодаря этому правозащитникам удаётся фиксировать многие факты, чтобы в будущем передать их в соответствующие органы.

"Эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", — добавила Морозова.