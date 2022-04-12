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Опубликовано 12 апреля 2022, 20:30

Омбудсмен ДНР Морозова: Виновные в пытках пленных военнослужащих будут наказаны

По её словам, в соцсетях есть множество доказательств того, как украинские националисты издеваются над людьми.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что все факты пыток украинскими националистами пленных военнослужащих будут расследованы, а виновные понесут наказание. Об этом она сообщила в беседе с РИА "Новости".

"Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются. Как их пытают. Как в них стреляют. Это недопустимо. И, соответственно, наших людей нужно в срочном порядке вернуть домой", — отметила Морозова.

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По её словам, одним из доказательств военных преступлений ВСУ станут видеозаписи пыток и расстрелов, которые снимают и выкладывают в Сеть сами украинские солдаты. Благодаря этому правозащитникам удаётся фиксировать многие факты, чтобы в будущем передать их в соответствующие органы.

"Эти факты фиксируются и передаются в соответствующие инстанции. И те лица, которые применяют такие зверства по отношению к нашим людям, понесут заслуженное наказание", — добавила Морозова.

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Ранее Лайф писал, что боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в городе Славянске и пытают жителей за пророссийские взгляды. Для избавления от этих мучений националисты требуют у людей выкуп — от 500 до 1000 долларов с человека.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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