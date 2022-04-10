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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 13:14
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СКР установит украинских националистов, причастных к пыткам российского военного

Ранее в Интернете появилась публикация, в которой журналист утверждал, что украинские силовики пытали пленного солдата из РФ, а затем сожгли его.

Следователям центрального аппарата СК РФ поручено установить украинских националистов, а также их командиров, которые были причастны к издевательствам над российским военнослужащим. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с публикацией, появившейся в Интернете, где журналист утверждает, что украинские националисты издевались над российским солдатом, пытали его, а после сожгли. В Следственном комитете подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного права об обращении с военнопленными.

СК возбудил уголовное дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными
СК возбудил уголовное дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными

Ранее в ООН призвали расследовать нарушения прав человека из-за данных об убийствах российских пленных. Вместе с тем газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлён момент расправы украинских силовиков с солдатами ВС РФ.

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VK / Минобороны России

Александра Васильева
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