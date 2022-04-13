Военкор Лайфа показал украинским военнопленным видео расправы ВСУ над солдатами РФ

При этом сами сдавшиеся бойцы ВСУ отметили человеческое отношение к ним в плену. Они добавили, что их нормально кормят и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Украинским военнопленным показали видео, как ВСУ добивают раненых российских солдат. Видео © t.me / shot_shot

Украинские военнопленные увидели кадры, на которых солдаты ВСУ добивают раненых российских военнослужащих. Один из них назвал такое поведение своих коллег издевательством и заплакал, сообщает телеграм-канал SHOT.

"Это издевательство, я не знаю, у меня просто нет слов, я увидел, ну что ж, мрази есть везде", — сказал пленный военный ВСУ Максим, добавив, что этих солдат назвать людьми нельзя.

Другой же украинский военнослужащий, Сергей, спросил, можно ли ему не смотреть видео до конца. Он добавил, что это неправильно и "пленные есть пленные". Журналисты также попросили сложивших оружие бойцов ВСУ рассказать, как они сдались и в каких условиях их содержат. Так, Сергей отметил, что российские солдаты отнеслись к нему по-человечески, когда он получил ранение на поле боя.

"Началась стрельба, сразу в броник прилетело мне, я упал, получил ранение и уже сдался. <...> Если б мне не оказали хорошую помощь, то, может быть, и не ходил бы, могли бы и ногу отфигарить", — поделился военный.

Сергей также добавил, что украинским военным говорили не попадать в плен к разведчикам и артиллеристам, поскольку они там "не выживают, их добивают". При этом он указал, что "уже сколько дней живой, здоровый".

А Максим отметил, что, когда получил ранение, его оглушило, он потерял сознание. При этом, по его словам, российские военные сняли с него бронежилет, наложили жгут и эвакуировали. В плену его кормят и постоянно делают перевязки. Жалоб, по его словам, никаких нет.

"Меня могли так же не брать в плен, могли так же положить просто. Будьте людьми чести, просто поступайте по чести, по-другому никак, это всё-таки братский народ", — заключил Максим.