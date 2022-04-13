The Local Sweden: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня

Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия намерена 24 мая провести специальное заседание партийного руководства, на котором могут поддержать путь вступления в альянс.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО на саммите альянса, который состоится 29–30 июня в Мадриде. Об этом сообщает новостной портал The Local Sweden.

"Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и её правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", — говорится в материале.

По данным шведской газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции намерена провести специальное заседание партийного руководства 24 мая. На нём может быть принято решение о поддержке пути вступления страны в Североатлантический альянс.