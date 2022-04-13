Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 14:22

The Local Sweden: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня

Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия намерена 24 мая провести специальное заседание партийного руководства, на котором могут поддержать путь вступления в альянс.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО на саммите альянса, который состоится 29–30 июня в Мадриде. Об этом сообщает новостной портал The Local Sweden.

"Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и её правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", — говорится в материале.

По данным шведской газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции намерена провести специальное заседание партийного руководства 24 мая. На нём может быть принято решение о поддержке пути вступления страны в Североатлантический альянс.

Захарова назвала необоснованными заявления о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Захарова назвала необоснованными заявления о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее премьер-министр Финляндии заявила, что страна задумалась о вступлении в НАТО. Политик отметила, что решение нужно принять в течение нескольких недель, а не месяцев.

BannerImage

Pixabay

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar