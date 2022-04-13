The Local Sweden: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия намерена 24 мая провести специальное заседание партийного руководства, на котором могут поддержать путь вступления в альянс.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление страны в НАТО на саммите альянса, который состоится 29–30 июня в Мадриде. Об этом сообщает новостной портал The Local Sweden.
"Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и её правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", — говорится в материале.
По данным шведской газеты Aftonbladet, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции намерена провести специальное заседание партийного руководства 24 мая. На нём может быть принято решение о поддержке пути вступления страны в Североатлантический альянс.
Ранее премьер-министр Финляндии заявила, что страна задумалась о вступлении в НАТО. Политик отметила, что решение нужно принять в течение нескольких недель, а не месяцев.
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