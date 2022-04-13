Захарова назвала необоснованными заявления о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
По словам представителя МИД РФ, подобные призывы обеспечивают и обслуживают интересы Североатлантического альянса, поэтому рассматривать их в качестве индивидуального мнения неправильно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО на фоне "российской угрозы" необоснованными и неумными. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
"Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации", — считает дипломат.
Захарова заметила, что подобные слова не отвечают интересам народов этих стран, а также обеспечивают и обслуживают интересы альянса. Рассматривать их в качестве индивидуального мнения неправильно, добавила представитель МИД.
Ранее британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе уже заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос.
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