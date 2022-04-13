Захарова назвала необоснованными заявления о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

По словам представителя МИД РФ, подобные призывы обеспечивают и обслуживают интересы Североатлантического альянса, поэтому рассматривать их в качестве индивидуального мнения неправильно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО на фоне "российской угрозы" необоснованными и неумными. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

"Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации", — считает дипломат.