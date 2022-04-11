Песков высказался о перспективах вступления Финляндии и Швеции в НАТО
По словам представителя Кремля, дальнейшее расширение альянса не будет способствовать безопасности в Европе.
Принятие в НАТО Финляндии и Швеции не будет способствовать безопасности в Европе. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Североатлантический альянс сам по себе является инструментом, "заточенным на конфронтацию", поэтому его расширение не сулит ничего хорошего.
"Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесёт дополнительной безопасности на европейский континент", — рассуждает представитель Кремля.
Ранее британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе уже заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос.
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