Песков высказался о перспективах вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Принятие в НАТО Финляндии и Швеции не будет способствовать безопасности в Европе. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Североатлантический альянс сам по себе является инструментом, "заточенным на конфронтацию", поэтому его расширение не сулит ничего хорошего.