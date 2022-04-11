Times: Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом

По данным издания, в Соединённых Штатах воспринимают это как стратегический просчёт России. Соответствующие переговоры уже ведутся.

Власти Швеции и Финляндии на фоне ситуации на Украине намерены добиться вступления этих государств в Североатлантический альянс уже этим летом. Об этом пишет британская газета The Times.

Как сообщает издание, Финляндия может подать заявление на вступление в НАТО в июне, а следом за ней так же поступит и Швеция.