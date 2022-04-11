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Опубликовано 11 апреля 2022, 02:26

Times: Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом

По данным издания, в Соединённых Штатах воспринимают это как стратегический просчёт России. Соответствующие переговоры уже ведутся.

Власти Швеции и Финляндии на фоне ситуации на Украине намерены добиться вступления этих государств в Североатлантический альянс уже этим летом. Об этом пишет британская газета The Times.

Как сообщает издание, Финляндия может подать заявление на вступление в НАТО в июне, а следом за ней так же поступит и Швеция.

Один из источников газеты — высокопоставленный чиновник из США — заявил, что считает это не чем иным, как последствием стратегического просчёта России. По его словам, вопрос о вступлении ещё двух стран в НАТО поднимался в ходе недавних переговоров в Европе.

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Ранее Лайф писал, что премьер Швеции Магдалена Андерссон признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию. Внеблоковые государства Европы сообщили, что намерены направить заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако пока конкретные действия не предпринимались. В НАТО же заявляли, что готовы быстро принять Швецию и Финляндию в свой состав, если получат соответствующий запрос.

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Flickr / nato

Андрей Григорьев
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