Греки извинились перед Посольством России за действия своего правительства

Общественная организация "Сеть эллинизма" составила петицию, в которой осудила высылку дипломатов РФ из страны. Документ сопроводили цветами.

Представители греческой общественной организации "Сеть эллинизма" обратились в Посольство России в Афинах с извинениями за действия Правительства Греции и его позицию в отношении происходящего на Украине.

Греки принесли петицию в диппредставительство в поддержку России и цветы.

"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан... Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости", — заявлено в петиции.