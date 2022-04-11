ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 22:54

Греки извинились перед Посольством России за действия своего правительства

Общественная организация "Сеть эллинизма" составила петицию, в которой осудила высылку дипломатов РФ из страны. Документ сопроводили цветами.

Представители греческой общественной организации "Сеть эллинизма" обратились в Посольство России в Афинах с извинениями за действия Правительства Греции и его позицию в отношении происходящего на Украине.

Греки принесли петицию в диппредставительство в поддержку России и цветы.

В Греции работники порта попытались помешать отправке военных грузов НАТО на Украину
В Греции работники порта попытались помешать отправке военных грузов НАТО на Украину

"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан... Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости", заявлено в петиции.

Как сообщал Лайф, ранее Греция сообщила о решении выслать 12 российских дипломатов. А правительство страны назвало ошибкой выступление двух бойцов "Азова" перед парламентом. Таких "спутников" взял с собой президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи.

BannerImage

ТАСС / Pixabay

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Греция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar