Греки извинились перед Посольством России за действия своего правительства
Общественная организация "Сеть эллинизма" составила петицию, в которой осудила высылку дипломатов РФ из страны. Документ сопроводили цветами.
Представители греческой общественной организации "Сеть эллинизма" обратились в Посольство России в Афинах с извинениями за действия Правительства Греции и его позицию в отношении происходящего на Украине.
Греки принесли петицию в диппредставительство в поддержку России и цветы.
"От имени греков мы просим прощения за оскорбительное в нашей истории поведение правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет греков как демократов и как православных христиан... Немного цветов с нашими сердцами, с нашими мыслями о братском российском народе, в защиту справедливости", — заявлено в петиции.
Как сообщал Лайф, ранее Греция сообщила о решении выслать 12 российских дипломатов. А правительство страны назвало ошибкой выступление двух бойцов "Азова" перед парламентом. Таких "спутников" взял с собой президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи.
ТАСС / Pixabay