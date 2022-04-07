Правительство Греции назвало ошибкой выступление двух бойцов "Азова" перед парламентом

При этом использовать этот недочёт, чтобы "оправдать российское вторжение", возмутительно и недостойно, отметил официальный представитель кабмина.

Выступление украинских националистов из батальона "Азов" перед греческим парламентом в ходе видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским является "ошибочным", считают в Правительстве Греции. Об этом заявил официальный представитель кабмина Яннис Иконому.

"Президент Зеленский в своём выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причинённые украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным", — говорится в заявлении Иконому.

Однако возмутительно и недостойно использовать эту ошибку, чтобы "оправдать российское вторжение", которое приводит к "казням среди мирного населения" и гуманитарным катастрофам.