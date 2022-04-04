"Приглашение в клуб дьявола": Китайцы предупредили Финляндию и Швецию о "драке" в случае вступления в НАТО

По мнению читателей, альянс нужно немедленно расформировать, так как он превратился в верёвку, которую США надевают на шею европейским странам.

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять Финляндию и Швецию. По их мнению, этим странам нужно серьёзно задуматься, чтобы в будущем не пожалеть о своём решении.

"Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полёт над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придётся драться сами знаете с кем!" — предупредил один из читателей.

По мнению другого пользователя, заявление Столтенберга похоже на "приглашение в клуб дьявола". Комментаторы считают, что НАТО нужно немедленно расформировать, так как альянс является верёвкой, которую США надевают на шею европейцам. Но те ещё не проснулись и не понимают этого.