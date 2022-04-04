"Приглашение в клуб дьявола": Китайцы предупредили Финляндию и Швецию о "драке" в случае вступления в НАТО
По мнению читателей, альянс нужно немедленно расформировать, так как он превратился в верёвку, которую США надевают на шею европейским странам.
Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять Финляндию и Швецию. По их мнению, этим странам нужно серьёзно задуматься, чтобы в будущем не пожалеть о своём решении.
"Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полёт над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придётся драться сами знаете с кем!" — предупредил один из читателей.
По мнению другого пользователя, заявление Столтенберга похоже на "приглашение в клуб дьявола". Комментаторы считают, что НАТО нужно немедленно расформировать, так как альянс является верёвкой, которую США надевают на шею европейцам. Но те ещё не проснулись и не понимают этого.
"Это поколение европейских лидеров не прошло через трагическую Вторую мировую войну и не знает правильной истории. Шумные выборы для них всего лишь спектакль. Большинство политиков и людей, пришедших к власти, не могут точно и объективно оценить поведение России. Поэтому при провокациях Британии и США на примирение между Европой и РФ остаётся только надеяться", — заключил читатель.
Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию. Внеблоковые государства Европы сообщили, что намерены направить заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако пока конкретных действий не принималось.
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