Кабмин внёс в ГД проект о денонсации соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

Участниками договора являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (с оговоркой), Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения, которое действует с 1992 года. Он опубликован в думской электронной базе.

Договор обеспечивает сохранение пенсионных прав граждан, приобретённых в советское время, и предусматривает осуществление пенсионного обеспечения граждан СНГ по законодательству страны, на территории которой они проживают, а также учёт при установлении права на пенсию трудового стажа, приобретённого на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР.

Участники соглашения: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (с оговоркой), РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.