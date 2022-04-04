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Опубликовано 4 апреля 2022, 17:08

Кабмин внёс в ГД проект о денонсации соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

Участниками договора являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (с оговоркой), Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения, которое действует с 1992 года. Он опубликован в думской электронной базе.

Договор обеспечивает сохранение пенсионных прав граждан, приобретённых в советское время, и предусматривает осуществление пенсионного обеспечения граждан СНГ по законодательству страны, на территории которой они проживают, а также учёт при установлении права на пенсию трудового стажа, приобретённого на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР.

Участники соглашения: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (с оговоркой), РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

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Ранее Лайф писал, что более 740 тысяч россиян получили сообщения о размере будущей пенсии. Соответствующие уведомления приходят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 раз в три года. Их можно просмотреть на портале "Госуслуги".

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Николь Вербер
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