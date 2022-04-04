Глава Минфина ФРГ: Резкий отказ от российского газа навредил бы ЕС больше, чем Москве

Политик ответил на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки российских энергоносителей.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от природного газа из России в большей степени навредил бы Евросоюзу, чем самой Москве. Об этом политик заявил в понедельник журналистам в Люксембурге.

"Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше", — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки российских энергоносителей.