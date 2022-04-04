Глава Минфина ФРГ: Резкий отказ от российского газа навредил бы ЕС больше, чем Москве
Политик ответил на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки российских энергоносителей.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от природного газа из России в большей степени навредил бы Евросоюзу, чем самой Москве. Об этом политик заявил в понедельник журналистам в Люксембурге.
"Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше", — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки российских энергоносителей.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ от энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии. Против немедленного отказа Берлина от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине также выступил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Он также выразил сомнение в том, что введение эмбарго будет способствовать прекращению специальной военной операции России на Украине.
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