СКР установил имена 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине

Группировка причастна ко многим военным преступлениям, в том числе к страшному видео, на котором радикалы добивают раненых российских солдат и глумятся над их телами.

Следственный комитет России установил участников вооружённого формирования, известного под названием "Грузинский национальный легион". Об этом сообщается в среду в телеграм-канале ведомства. Речь идёт о вооружённой структуре из наёмников, причастных ко многим военным преступлениям на Украине, в том числе к страшному видео, на котором радикалы добивают раненых российских солдат и глумятся над их телами. Следствие узнало имена 24 членов грузинской группировки:

Видео © Telegram-канал Следкома

1. Леван Фифия (дата рождения устанавливается) 2. Лаша Рухая, 07.01.1990 года рождения 3. Левон Айрапетян, 12.03.2000 года рождения 4. Васил Алибегашвили, 23.09.1984 года рождения 5. Эрекле Амиранашвили, 17.07.1991 года рождения 6. Века Апресови, 01.01.1991 года рождения 7. Элгуджа Багратион, 23.02.1973 года рождения 8. Вахтанг Барабадзе, 31.10.1978 года рождения 9. Георгий Барамидзе, 21.03.1984 года рождения 10. Бека Басилая, 16.07.1988 года рождения 11. Зураб Бедошвили, 04.06.1985 года рождения 12. Гела Белашадзе, 15.08.1972 года рождения 13. Михаил Бенделиани, 19.06.1996 года рождения 14. Акаки Берианидзе, 17.07.1970 года рождения 15. Гия Бериашвили, 15.05.1976 года рождения 16. Дем Бежикелашвили, 12.12.1993 года рождения 17. Ника Блуашвили, 12.02.1990 года рождения 18. Ратти Бурдули, 19.12.1994 года рождения 19. Гела Эрадзе, 15.09.1991 года рождения 20. Тамаз Чиковани, 14.12.1964 года рождения 21.Бадри Чоплиани, 23.09.1976 года рождения 22. Руслан Давитадзе, 03.06.1987 года рождения 23. Михал Деметрашвили, 18.12.1976 года рождения 24. Шот Деметрашвили, 04.01.1994 года рождения Каждому из них грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмников в вооружённом конфликте).

"В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности "Грузинского национального легиона" на территории Украины, а также иные подразделения наёмников. Их действиям также будет дана уголовно-правовая оценка", — сообщает пресс-служба Следственного комитета.