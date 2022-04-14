Медведев: О безъядерной Балтике при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть
Зампред Совбеза РФ отметил, что при таком развитии событий сухопутная граница альянса с Россией вырастет более чем вдвое и Москве придётся её укреплять.
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен", — написал он в телеграм-канале.
Медведев подчеркнул, что Россия при этом должна реагировать на вступление этих стран в НАТО "без эмоций, с холодной головой". Он также отметил, что попытки "затащить" Стокгольм и Хельсинки в альянс предпринимались и раньше, а спецоперация, проводимая РФ на Украине, не стала для этого катализатором.
По словам зампреда Совбеза, общественное мнение Швеции и Финляндии по этому вопросу "расколото пополам", так как "никто из здравомыслящих людей" не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ и так далее.
"Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет, то, как говорится, "он сам пришёл", — заключил Медведев.
Ранее Лайф рассказывал, что, по данным СМИ, Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня. Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия намерена 24 мая провести специальное заседание партийного руководства, на котором могут поддержать путь вступления в альянс.
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