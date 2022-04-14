СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток военных РФ украинскими силовиками

В действиях сотрудников ВСУ и СБУ усматриваются признаки посягательства на жизнь военнослужащего, незаконного лишения свободы и истязания.

Главное следственное управление СК РФ возбудило несколько уголовных дел в отношении украинских силовиков по фактам пыток российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ", — говорится в сообщении.

В действиях украинских военных усматриваются признаки посягательства на жизнь военнослужащего, незаконного лишения свободы и истязания. По данным следствия, 22 марта 2022 года силовики Украины обстреляли несколько российских солдат и захватили их в плен в Запорожской области. Затем военнослужащих передали сотрудникам СБУ, которые незаконно удерживали их на протяжении десяти дней.

"При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции", — сообщили в СК.

Другие две группы ВС РФ были захвачены в Николаевской области 2 и 5 марта. Представители СБУ удерживали их несколько дней, применяя к военным физическое и психологическое насилие, чтобы заставить озвучить ложную информацию о происходящих событиях. В настоящий момент следствие устанавливает украинских военнослужащих, а также сотрудников Службы безопасности Украины, которые принимали участие в нападении и пытках солдат ВС РФ.