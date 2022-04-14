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Опубликовано 14 апреля 2022, 07:16
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СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток военных РФ украинскими силовиками

В действиях сотрудников ВСУ и СБУ усматриваются признаки посягательства на жизнь военнослужащего, незаконного лишения свободы и истязания.

Главное следственное управление СК РФ возбудило несколько уголовных дел в отношении украинских силовиков по фактам пыток российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ", — говорится в сообщении.

В действиях украинских военных усматриваются признаки посягательства на жизнь военнослужащего, незаконного лишения свободы и истязания. По данным следствия, 22 марта 2022 года силовики Украины обстреляли несколько российских солдат и захватили их в плен в Запорожской области. Затем военнослужащих передали сотрудникам СБУ, которые незаконно удерживали их на протяжении десяти дней.

"При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции", — сообщили в СК.

Другие две группы ВС РФ были захвачены в Николаевской области 2 и 5 марта. Представители СБУ удерживали их несколько дней, применяя к военным физическое и психологическое насилие, чтобы заставить озвучить ложную информацию о происходящих событиях. В настоящий момент следствие устанавливает украинских военнослужащих, а также сотрудников Службы безопасности Украины, которые принимали участие в нападении и пытках солдат ВС РФ.

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Ранее Лайф писал, что СКР возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военных на Украине. При содействии Луганской и Донецкой народных республик проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.

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Пресс-служба ГСУ СКР

Евгения Колесникова
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