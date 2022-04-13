"Никто их пытать не будет": Военкор Сладков рассказал о сдавшихся в плен в Мариуполе украинских морпехах

Журналист отметил, что военнослужащие боятся возмездия, пыток и предъявления уголовных претензий, но разбирательство со стороны ДНР будет проводиться в соответствии с законом.

Военный корреспондент Александр Сладков в интервью RT поделился подробностями о самом массовом пленении украинских военных с начала "Операции Z" на Украине. По его словам, 267 морпехов сдались в плен ещё 4 апреля (по большей части за счёт переговоров с их близкими).

"Когда запахло жареным, то украинские военные стали обсуждать возможную сдачу в плен с военной разведкой Минобороны России, ФСБ, с оперативниками госбезопасности ДНР и МВД республики. То есть была выстроена мощная переговорная схема, которая в итоге сработала", — объяснил журналист.

По словам военкора, морпехи вели себя крайне агрессивно, но после увиденного ролика, где их сослуживцы сдаются в плен, тоже начали обсуждать такой вариант. Сладков также рассказал, как украинские военные пытались силой прорваться через окружение. За ними вели наблюдение российские разведчики.

"Да, в ночь с 11 на 12 апреля они выстроили колонну бронированной боевой техники длиной более километра, рассадили туда личный состав. Когда колонна сформировалась, по этой цели нанесли артиллерийский и авиационный удары. 250 человек погибли, около 100 человек на танках рванули обратно, на территорию завода", — рассказал корреспондент.

Он добавил, что прорвавшиеся через окружение были блокированы, 30 из них взяли в плен. По словам Сладкова, российская сторона предоставила носилки, врачи осматривали раненых на наличие боеприпасов, но всё прошло спокойно.

"Спецназ МВД ДНР отлично подготовлен: у них большой опыт приёма пленных. На месте досмотра им объяснили, что никто никого не будет убивать, пытать, их обменяют либо отпустят домой. Если кто-то из них совершал военные преступления и это будет доказано, тогда, конечно, будет разбирательство", — объяснил журналист.

Он также отметил, что украинские военные боятся возмездия и пыток со стороны сил ДНР, предъявления уголовных претензий. Женщины служили санитарками, связистками, но "правоохранители будут разбираться, кто и чем занимался на самом деле", добавил Сладков.