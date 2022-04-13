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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 17:30
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"Никто их пытать не будет": Военкор Сладков рассказал о сдавшихся в плен в Мариуполе украинских морпехах

Журналист отметил, что военнослужащие боятся возмездия, пыток и предъявления уголовных претензий, но разбирательство со стороны ДНР будет проводиться в соответствии с законом.

Военный корреспондент Александр Сладков в интервью RT поделился подробностями о самом массовом пленении украинских военных с начала "Операции Z" на Украине. По его словам, 267 морпехов сдались в плен ещё 4 апреля (по большей части за счёт переговоров с их близкими).

"Когда запахло жареным, то украинские военные стали обсуждать возможную сдачу в плен с военной разведкой Минобороны России, ФСБ, с оперативниками госбезопасности ДНР и МВД республики. То есть была выстроена мощная переговорная схема, которая в итоге сработала", — объяснил журналист.

По словам военкора, морпехи вели себя крайне агрессивно, но после увиденного ролика, где их сослуживцы сдаются в плен, тоже начали обсуждать такой вариант. Сладков также рассказал, как украинские военные пытались силой прорваться через окружение. За ними вели наблюдение российские разведчики.

"Да, в ночь с 11 на 12 апреля они выстроили колонну бронированной боевой техники длиной более километра, рассадили туда личный состав. Когда колонна сформировалась, по этой цели нанесли артиллерийский и авиационный удары. 250 человек погибли, около 100 человек на танках рванули обратно, на территорию завода", рассказал корреспондент.

МВД ДНР опубликовало видео неудачной попытки прорыва бойцов ВСУ из Мариуполя
МВД ДНР опубликовало видео неудачной попытки прорыва бойцов ВСУ из Мариуполя

Он добавил, что прорвавшиеся через окружение были блокированы, 30 из них взяли в плен. По словам Сладкова, российская сторона предоставила носилки, врачи осматривали раненых на наличие боеприпасов, но всё прошло спокойно.

"Спецназ МВД ДНР отлично подготовлен: у них большой опыт приёма пленных. На месте досмотра им объяснили, что никто никого не будет убивать, пытать, их обменяют либо отпустят домой. Если кто-то из них совершал военные преступления и это будет доказано, тогда, конечно, будет разбирательство", — объяснил журналист.

Он также отметил, что украинские военные боятся возмездия и пыток со стороны сил ДНР, предъявления уголовных претензий. Женщины служили санитарками, связистками, но "правоохранители будут разбираться, кто и чем занимался на самом деле", добавил Сладков.

Среди сдавшихся в плен украинских морпехов оказался британский наёмник
Среди сдавшихся в плен украинских морпехов оказался британский наёмник

Ранее Лайф сообщал, что 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ, заблокированных на заводе имени Ильича в Мариуполе, сдались в плен военным РФ и ДНР. По данным Минобороны, среди сдавшихся — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.

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Ирина Фальке
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