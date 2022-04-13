ВС РФ ударят по центрам принятия решений в случае продолжения атак ВСУ по объектам России

В Минобороны отметили, что при таком развитии событий будет затронут даже Киев. Там подчеркнули, что до сих пор Российская армия воздерживалась от подобных шагов.

Войска РФ будут наносить удары по центрам принятия решений Украины в том случае, если военные Незалежной продолжат попытки диверсий и атаки по объектам на территории России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась", — сказал он.