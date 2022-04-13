МО РФ сообщило о полном освобождении порта Мариуполя от боевиков "Азова"

"Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе на иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения", — отметил он.

Напомним, 11 апреля замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о зачистке порта Мариуполя на 80%. Почти сразу после этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порт находится под их контролем. А 13 апреля в Минобороны РФ подтвердили, что в Мариуполе в плен сдалось 1026 военнослужащих Украины. 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу.