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Опубликовано 13 апреля 2022, 17:01
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МО РФ сообщило о полном освобождении порта Мариуполя от боевиков "Азова"

Зачистка порта Мариуполя. Кадр из видео © Telegram / SHOT

Зачистка порта Мариуполя. Кадр из видео © Telegram / SHOT

Оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

Морской торговый порт Мариуполя полностью освобождён от боевиков украинского нацистского батальона "Азов", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе на иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения", — отметил он.

Блокированные в порту Мариуполя "азовцы" держали в заложниках даже европейцев
Блокированные в порту Мариуполя "азовцы" держали в заложниках даже европейцев

Напомним, 11 апреля замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о зачистке порта Мариуполя на 80%. Почти сразу после этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порт находится под их контролем. А 13 апреля в Минобороны РФ подтвердили, что в Мариуполе в плен сдалось 1026 военнослужащих Украины. 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу.

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Александра Вишнякова
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