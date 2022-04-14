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Опубликовано 14 апреля 2022, 06:50

Минобороны показало работу экипажей вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ

Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по огневой позиции артиллерийского дивизиона, а также бронетехнике. В результате все цели были уничтожены.

Работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало работу экипажей ударных вертолётов Ка-52 по военной технике Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что лётчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Точечными же ударами управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по украинской бронетехнике. В результате все цели были уничтожены.

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А ранее Минобороны РФ показало пуски "Калибров" по объектам ВСУ. Запуск осуществлялся с малого ракетного корабля Черноморского флота.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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