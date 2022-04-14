Минобороны показало работу экипажей вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ

Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по огневой позиции артиллерийского дивизиона, а также бронетехнике. В результате все цели были уничтожены.

Отмечается, что лётчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Точечными же ударами управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по украинской бронетехнике. В результате все цели были уничтожены.