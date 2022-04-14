Минобороны показало работу экипажей вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ
Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по огневой позиции артиллерийского дивизиона, а также бронетехнике. В результате все цели были уничтожены.
Работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по военной технике ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало работу экипажей ударных вертолётов Ка-52 по военной технике Вооружённых сил Украины.
Отмечается, что лётчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Точечными же ударами управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по украинской бронетехнике. В результате все цели были уничтожены.
А ранее Минобороны РФ показало пуски "Калибров" по объектам ВСУ. Запуск осуществлялся с малого ракетного корабля Черноморского флота.
Кадр из видео Минобороны РФ