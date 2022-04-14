Минобороны рассказало о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z" на Украине

В частности, в ведомстве отметили заслуги Шерзота Фозилова. Под огнём националистов он восстановил радиостанцию после удара противника, чтобы передать информацию артиллерийской разведке.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Военным ведомством были отмечены заслуги Радмира Таова, Петра Чёткина, Шерзота Фозилова и Сергея Романенко.

Ефрейтор Радмир Таов, водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения. Фото © Минобороны РФ

Под огнём украинских военных ефрейтор Радмир Таов в составе материально-технической бригады доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. В ходе спецоперации он также вытащил пятерых раненых товарищей из горящего автомобиля из-за попадания снаряда ВСУ.

Капитан Пётр Чёткин. Фото © Минобороны РФ

Батальон под командованием капитана Петра Чёткина в ходе выполнения задачи по взятию под контроль занимаемого ВСУ аэродрома уничтожил четыре автомобиля с установленными пулемётами и миномётами, два самолёта и часть живой силы противника, отметили в Минобороны.

Рядовой Шерзот Фозилов, механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона. Фото © Минобороны РФ

Рядовой Шерзот Фозилов во время ожесточённых боёв с националистами выполнял задачу по передаче информации артиллерийской разведке. Под обстрелом он восстановил радиостанцию после удара противника и продолжил ведение корректировки огня. В результате военные РФ ударами артиллерии уничтожили три опорных пункта, артбатарею и до 40 националистов.

Лейтенант Сергей Романенко, командир взвода. Фото © Минобороны РФ

Находясь в составе дозорной группы, командир взвода Сергей Романенко обнаружил ночью украинских диверсантов, которые готовили удар по подразделениям ВС РФ. Лейтенант силами батальона атаковал противника. В ходе боя его взвод уничтожил две машины и восемь националистов, остальные сдались в плен.