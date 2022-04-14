Штаб обороны ДНР: Число сдавшихся в плен морпехов ВСУ выросло до 1350
Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что сложивших оружие военнослужащих не будут убивать или пытать, их обменяют либо отпустят домой.
К вечеру 13 апреля количество сдавшихся в плен в Мариуполе морпехов 36-й бригады Вооружённых сил Украины выросло до 1350. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов", — сказано в сообщении в телеграм-канале штаба.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в плен российским военнослужащим в Мариуполе сдались 1026 морпехов ВСУ. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу. Среди сложивших оружие также оказался британский наёмник Эйден Эслин.
Кадр из видео из телеграм-канала Штаба теробороны ДНР