Минобороны РФ показало пуски "Калибров" по объектам ВСУ
Запуск осуществлялся с малого ракетного корабля Черноморского флота.
Пуски "Калибров" по объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Вооружённые силы России выполнили пуск шестью крылатыми ракетами "Калибр" с корабля Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Видео пусков показало Минобороны РФ.
"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — рассказали в ведомстве.
А ранее Минобороны РФ рассказало, что поставленная Украине из европейской страны техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была уничтожена в Днепропетровске высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" в ходе "Операции Z".
Минобороны РФ