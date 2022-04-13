Минобороны РФ показало пуски "Калибров" по объектам ВСУ

Вооружённые силы России выполнили пуск шестью крылатыми ракетами "Калибр" с корабля Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Видео пусков показало Минобороны РФ.

"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — рассказали в ведомстве.

Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ

Минобороны показало видео пуска "Калибров" с фрегата по объектам ВСУ

А ранее Минобороны РФ рассказало, что поставленная Украине из европейской страны техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была уничтожена в Днепропетровске высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" в ходе "Операции Z".