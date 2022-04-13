В МВД Украины посчитали преждевременным решение Зеленского обменять Медведчука

В министерстве отметили, что в идеале было бы провести над пленным судебный процесс и назначить ему тюремный срок, а только потом уже задуматься об обмене.

Прежде чем обменивать пленённого в Незалежной лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на сдавшихся РФ украинских военных, как предложил президент Украины Владимир Зеленский, нужно получить от политика определённые показания. Об этом в эфире канала "Рада" заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

"Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум чтобы он дал определённые показания, потому что он обладает огромным объёмом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов", — сказал он.

Денисенко добавил, что также в идеале было бы провести над пленным судебный процесс и назначить ему тюремный срок, а только потом уже обменять. При этом представитель МВД Незалежной отметил, что если есть шанс освободить украинских военнопленных, то им необходимо воспользоваться.

"Если Медведчук сдаст пароли и явки, этого будет больше чем достаточно для того, чтобы мы дальше могли двигаться и дальше понимали, кто, что и кому должен", — заключил Денисенко.