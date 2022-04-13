Люди имеют право на самоопределение, уверен он. Чтобы не оставить эти территории на произвол Киева, необходимо довести денацификацию Незалежной до конца.

Только референдум в освобождённых южных регионах Украины может определить окончательную позицию народа относительно своего будущего. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Любой регион существовать в состоянии безвластия не может. Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например такими, как референдум, который был проведён в 2014 году в Крыму", — сказал он.

По мнению Мурадова, только такие процедуры могут определить окончательную позицию народа по поводу своего будущего. Люди имеют право на самоопределение, уверен он. Если же южная часть Незалежной вернётся под контроль украинских националистов, то перед Крымом снова возникнут угрозы для его безопасности.

"Если представить такую для меня немыслимую ситуацию, что южные территории вновь будут оставлены на произвол нынешней враждебной России власти Украины, то проживающему там населению грозит катастрофа, репрессии и, возможно, физическое устранение многих тысяч людей", — подчеркнул вице-премьер.

Поскольку такое развитие событий недопустимо, то необходимо довести денацификацию Украины до конца, помочь в её формировании в нейтральном и дружественном для РФ формате, уверен Мурадов. Или же следует защитить южные территории Незалежной от националистов другим образом. При этом окончательное слово за народом, подчеркнул Мурадов. По его словам, Крым готов делиться своим опытом и помогать южной части Украины, которая "является частью единого с ним цивилизационного пространства — многонационального русского мира".