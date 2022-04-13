Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев

Фотография закованного в наручники лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" появилась в телеграм-канале президента Украины, позже её подлинность подтвердили в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного ранее лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении.

"Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", — сказал Зеленский.