Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев
Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Фотография закованного в наручники лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" появилась в телеграм-канале президента Украины, позже её подлинность подтвердили в СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного ранее лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении.
"Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", — сказал Зеленский.
Напомним, что фотография закованного в наручники мужчины, похожего на Виктора Медведчука, накануне появилась в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского. Позже Служба безопасности Украины подтвердила, что на фото изображён задержанный глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".