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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 21:48
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Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев

Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Фотография закованного в наручники лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" появилась в телеграм-канале президента Украины, позже её подлинность подтвердили в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного ранее лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении.

"Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", — сказал Зеленский.

Напомним, что фотография закованного в наручники мужчины, похожего на Виктора Медведчука, накануне появилась в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского. Позже Служба безопасности Украины подтвердила, что на фото изображён задержанный глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Песков призвал проверить опубликованное Зеленским фото "задержанного Медведчука"
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Максим Плетнёв
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