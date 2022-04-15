СК: Беженцы из Мариуполя рассказали, что националисты с февраля запрещали им покидать город

Со слов очевидцев, боевики минировали дороги и обстреливали автомобильные колонны, пытавшиеся вырваться в безопасные районы.

Украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на показания беженцев, которые были эвакуированы в безопасные регионы.