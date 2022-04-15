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Опубликовано 15 апреля 2022, 08:37

СК: Беженцы из Мариуполя рассказали, что националисты с февраля запрещали им покидать город

Со слов очевидцев, боевики минировали дороги и обстреливали автомобильные колонны, пытавшиеся вырваться в безопасные районы.

Украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на показания беженцев, которые были эвакуированы в безопасные регионы.

"Начиная с февраля 2022 года представители ВСУ и националистических батальонов под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя покидать город, минировали дороги, производили обстрелы из стрелкового вооружения автомобильных колонн, пытавшихся выехать из города", отметили в ведомстве.

Жительница Мариуполя рассказала, как бойцы ВСУ устроили в городе водную блокаду
Жительница Мариуполя рассказала, как бойцы ВСУ устроили в городе водную блокаду

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в плен российским военнослужащим в Мариуполе сдались 1026 морпехов ВСУ. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу. Уже на следующее утро стало известно, что число сдавшихся морпехов ВСУ выросло до 1350. Среди сложивших оружие также оказался британский наёмник Эйден Эслин.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Алексей Берковиц
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