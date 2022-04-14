По словам женщины, мирные граждане пили по полстакана воды утром и вечером, в то время как военные не испытывали недостатка в припасах. Она отметила, что этих солдат вряд ли можно назвать людьми.

Жительница Мариуполя рассказала, как бойцы ВСУ устроили в городе водную блокаду. Видео © SHOT

Жительница Мариуполя, которая вместе с семьёй оказалась в заблокированном городе без пропитания, рассказала, как солдаты ВСУ устроили мирным гражданам водную блокаду, когда сами не испытывали недостатка в припасах. Видео опубликовал SHOT.

"По полстакана воды утром и вечером пили. И вот я вижу, военные, как их назвать, даже не знаю, не людьми, понесли целую упаковку бутилированной воды куда-то в дома. Ну и вижу, что один отделился из этой компании и бежит мимо моего дома. Я из калитки высунулась и говорю: "Ребята, где можно воды взять?" "Мы сами неделю не пили", — как гаркнул", — поделилась женщина.

Она рассказала, что, по словам людей, украинские военные жарили котлеты, в то время как простые люди сидели голодные. А на просьбы отвечали, что у них ничего нет. При этом настроение женщины резко поменялась, когда она начала рассказывать о российских солдатах, зашедших в город. По её словам, они в первый же день начали раздавать воду и хлеб.

"Они когда достали эти две буханки хлеба, кирпичики, у меня слёзы потекли просто из глаз, потому что мы их месяц не видели", — сообщила жительница Мариуполя, добавив, что другой российский военнослужащий дополнительно вручил ей две банки тушёнки.