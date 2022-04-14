Сложивший оружие морпех ВСУ рассказал о предательстве командиров

Военный отметил, что российские солдаты определили, кому из 300 сдавшихся в плен бойцов в большей степени необходима медицинская помощь, чтобы увезти их в госпиталь в первую очередь.

Морпех 36-й бригады ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен. Видео © t.me / shot_shot

Морпех из 36-й бригады Вооружённых сил Украины рассказал в беседе с телеграм-каналом SHOT, почему решил сдаться в плен. Он отметил, что начальство бросило военных, все уехали.

"Мы просто все раненые здесь, и мы были в госпитале. И к нам наши ребята приехали, сказали: "Хватит войны, хватит всего. Нашего управления уже нету. Все уехали: ну выше начальство, все нас кинули", — сказал он.

Затем морпехов погрузили в машины и привезли к "ребятам с белыми повязками". Военный подчеркнул, что он и его сослуживцы добровольно сказали "хватит". Российские солдаты обыскали украинских бойцов, а затем определили, кому из 300 сдавшихся в плен в большей степени необходима медицинская помощь.