Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ беженцев из ЛНР в Харьковской области

По указанию главы СК РФ необходимо установить всех виновных в этом преступлении, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками беженцев из Луганской Народной Республики в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела Вооружёнными силами Украины колонны автомобилей, эвакуировавшей мирных жителей из Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.

Данное поручение Бастрыкин сделал в рамках соглашения о взаимодействии СК РФ и Генеральной прокуратуры ЛНР. По указанию главы ведомства необходимо установить всех виновных в этом преступлении, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.