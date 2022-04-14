Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ беженцев из ЛНР в Харьковской области
По указанию главы СК РФ необходимо установить всех виновных в этом преступлении, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела украинскими силовиками беженцев из Луганской Народной Республики в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела Вооружёнными силами Украины колонны автомобилей, эвакуировавшей мирных жителей из Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.
Данное поручение Бастрыкин сделал в рамках соглашения о взаимодействии СК РФ и Генеральной прокуратуры ЛНР. По указанию главы ведомства необходимо установить всех виновных в этом преступлении, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.
Ранее пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР сообщила, что украинские силовики обстреляли колонну с беженцами. Автомобили двигались с территории республики на Украину. Погибло два человека, трое получили ранения разной степени тяжести.
ТАСС / Михаил Метцель