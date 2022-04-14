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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 05:04
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Прокуратура ЛНР: Украинские силовики обстреляли колонну с беженцами

Автомобили двигались с территории республики на Украину. Погибло два человека, трое получили ранения разной степени тяжести.

Украинские военные обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

"13 апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины", говорится в Telegram-канале ведомства.

Жертвами обстрела из миномётов и автоматов стали два человека. Трое получили ранения различной степени тяжести.

В ЛНР возбуждено уголовное дело по статье о совершении убийства двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ заняли огневые позиции в школах и больницах Краматорска и Запорожья. Они также насильно удерживают местных жителей, медицинский персонал и пациентов в качестве живого щита.

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ТАСС / ЕРА

Артем Порвин
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